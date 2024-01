Ladri tentano furto nel monastero. Danneggiato un portone del 1600

Santa Croce sull'Arno (Pisa), 10 gennaio 2024 - "Noi monache eravano in chiesa alla messa e se una sorella non fosse rientrata in monastero perché si era dimenticata una cosa, i ladri sarebbero entrati negli ambienti monastici. Invece è andata bene. Sono riusciti a entrare nell’androne passando dal portone che si affaccia su via Viucciola, aprendolo forse con una tessera magnetica. Poi hanno provato a sfondare l’altro portone, quello del 1600 che consente di accedere alla clausura, ma l’arrivo della sorella e poi di tutte noi l’ha costretto a desistere perché si è visto scoperto".

E’ suor Dina a raccontare quando accaduto domenica sera nel monastero di Santa Cristiana, il luogo sicuramente più amato da tutti i santacrocesi, a cui tutti sono legati. Le monache, come detto, erano in chiesa per la celebrazione della messa e con l’organo e i canti non avrebbero mai potuto sentire i rumori provenire dall’interno mentre il ladro cercava di aprire a colpi di piede di porco e mazza l’antico portone.

«Abbiamo chiamato il nostro artigiano di fiducia – racconta ancora suor Dina – Ora il portone si apre e si chiude ed è tornato a svolgere la sua funzione di mettere in sicurezza il monastero. Ma ha subito danni. Prima dell’intervento dell’artigiano era tutto storto e non si chiudeva. Al momento non è previsto il restauro, anche perché ci vorrebbero parecchi soldi, ma è chiaro che l’intendimento delle monache di Santa Cristiana è quello di poter organizzare la sistemazione con restauro che possa riportarlo all’antico splendore". "Abbiamo richiesto l’intervento dei carabinieri – racconta ancora suor Dina – che hanno effettuato un sopralluogo e constatato che i malviventi non erano entrati nel monastero e non era stato rubato niente".

E’ chiaro che le monache del convento di Santa Cristiana sono rimaste particolarmente impressionate da quanto accaduto. "Dopo quello che è successo domenica sera – conclude suor Dina – abbiamo fatto installare dei ferri che mettiamo a protezione delle porte all’interno per bloccarne l’apertura dall’esterno".

g.n.