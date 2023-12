Tentato furto in casa, acciuffato. Fugge alla vista dei carabinieri e li minaccia con un taglierino

L’immediata segnalazione della probabile intrusione in una casa ha portato all’arresto di uno straniero. Un ladro che, alla vista dei carabinieri, per non farsi prendere li ha minacciati con un oggetto contundente e poi ha ingaggiato una colluttazione.

I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno arrestato una persona di nazionalità extra europea dopo essere intervenuti, appunti, su segnalazione della centrale operativa in una frazione della zona del cuoio dove era scattato l’allarme per un potenziale furto in atto all’interno di un’abitazione. Prontamente, i militari della sezione radiomobile e della stazione di Santa Croce sull’Arno si sono concentrato sul posto riuscendo ad individuare la persona che poco prima si era introdotta nel giardino di un’abitazione per darsi poi alla fuga all’arrivo dei carabinieri. Un intervento lampo, quello dei militari che non ha lasciato vie di fuga al soggetto. Vistosi oramai alle strette, l’uomo, a questo punto, ha minacciato dapprima i militari con un taglierino, e poi ingaggiava una colluttazione, venendo poi definitivamente bloccato e tratto in arresto. Lo stranieri, da quanto abbiamo appreso, è stato quindi arrestato per tentato furto in abitazione e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti ad offendere e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questi sono i capi d’accusa di cui sarà chiamato a rispondere davanti al giudice del tribunale di Pisa.

Carlo Baroni