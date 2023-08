Cercano di svaligiare il supermarket approfittando della tempesta, inseguiti dai carabinieri

Calcinaia (Pisa), 28 agosto 2023 – Speravano che il vento e la pioggia attutissero il baccano che stavano facendo per scassinare la parete esterna del supermercato Carrefour di Calcinaia, ma le cose sono andate decisamente in modo diverso.

Sul posto infatti sono arrivati i carabinieri di Pontedera, che hanno sventato il furto. Il gruppo di malviventi, approfittando dell’orario notturno, ma soprattutto della tempesta di vento e pioggia che la scorsa notte ha colpito quella zona, ha danneggiato con strumenti da scasso la parete esterna del supermercato con il chiaro intento di introdursi all’interno per commettere il furto. I banditi erano già riusciti a creare una fessura di circa 50 centimetri nel muro esterno del supermercato quando l’intervento di una pattuglia di carabinieri li ha messi in fuga, a piedi nelle strade e nei campi circostanti.

I militari sono riusciti ad acciuffare un 35enne originario della provincia di Lucca che, al pari dei complici, indossava un passamontagna e dei guanti da lavoro. Il giovane, arrestato in flagranza, è stato portato in caserma e accompagnato davanti al giudice del Tribunale di Pisa per la direttissima. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.