Tentata violenza sessuale: "Offrì soldi a una minore per avere una prestazione"

Per l’accusa, il 60enne avrebbe preso la bambina per un braccio, sorprendendola e avvinandola a sé. Poi sarebbero arrivate le parole "proibite" sussurrate al suo indirizzo: l’offerta dell’uomo di 50 euro se la minore avesse acconsentito ad una prestazione sessuale. Tentata violenza sessuale, è l’ipotesi di reato dalla quale l’uomo deve difendersi in tribunale: una ipotesi di reato, in questo caso, aggravato anche da fatto di aver commesso il gesto nei confronti di una minore di 18 anni. I fatti in questione – evitiamo ogni riferimento che possa portare all’identificazione della presunta vittima – sarebbero avvenuti a Pisa, nell’aprile del 2022, in una piazza della città. L’uomo, imputato, è invece residente in Valdera. Lo assiste l’avvocato Alessandro Catarsi. Secondo il teorema accusatorio che ha portato al rinvio a giudizio e al conseguente processo davanti al collegio del tribunale, il 60enne non sarebbe riuscito nel suo intento perché la minore, sorpresa dall’uomo, sarebbe immediatamente fuggita dalla madre, consentendo così, sia l’intervento del genitore, sia delle persone che si trovavano sul posto in quel momento.

Tutto sarebbe accaduto in pochi attimi. Mentre il 60enne, poi, rapidamente si sarebbe dileguato nelle vie limitrofe alla piazza. Da quanto abbiamo appreso – una volta scattata la denuncia da parte della madre della minore - sarebbero stati sentiti come testimoni alcune persone che si trovavano in quella piazza, e ognuno avrebbe fornito una descrizione del soggetto. Poi però, il riconoscimento sarebbe avvenuto tramite un foto sui social: i testimoni, a parte la prima descrizione fornita, avrebbero sostenuto di riconoscere nell’immagine della foto profilo, l’uomo che si trovava nella piazza quel giorno, in quella circostanza, e che avrebbe avvicinato la bambina. E questi sono anche gli elementi al centro del duello in aula fra accusa e difesa, perché alla fine il processo si gioca proprio sull’individuazione del presunto responsabile del fatto. Che fin da subito avrebbe rigettato le accuse, sostenendo di essere rimasto a casa e di non sapere neppure dove si trova, in città, la piazza dove sarebbero accaduti i fatti.

Per le minore età della ragazzina – all’epoca dei fatti infraquattordicenne - le indagini sono state di competenza della procura distrettuale di Firenze e l’udienza preliminare si tenne nel capoluogo toscano: nel 2024 il gup Anna Liguori disposte il rinvio a giudizio del 60enne davanti ai giudici pisani.

Carlo Baroni