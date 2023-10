Tempi atroci in una Palermo dilaniata dalla bombe

VOLTERRA

Cosa è la notte quando arriva sempre l’urlo della sirena d’allarme per i bombardamenti notturni? Nascondersi per paura di essere trovati dalle milizie fasciste? Non avere soldi ma avere un disperato bisogno di acquistare delle medicine? Qualcuno sarebbe in grado di immaginarsi cosa significa vedere il massacro di Palermo del 9 maggio 1943? Camminare tra le macerie della propria terra e non essere in grado di riconoscere le strade, le case, ma vedere solo polvere e fumo a perdita d’occhio? ‘Maggio ’43’ è la fotografia di un passato, un diario, un racconto di uomini e donne. Lo spettacolo va in scena al teatro Persio Flacco il 28 ottobre alle 21, per una produzione Fondazione Sipario Toscana che apre così la nuova stagione teatrale. Il lavoro sul palcoscenico trae ispirazione dalle interviste delle persone che vissero quei giorni e ne uscirono miracolosamente illese. Dalla loro narrazione, dai frammenti di memoria raccolti, prende le mosse l’elaborazione drammaturgica di Davide Enia – drammaturgo, attore, regista e romanziere – che scompone, intreccia, rielabora queste voci, incastonandole una ad una in una storia corale. Tempi cupi, in cui per riuscire a sopravvivere era necessario ingegnarsi. Tempi atroci, in cui la morte cadeva inattesa. Tempi malati e bugiardi, cinici e bari. Maggio 43’ è un viaggio in un passato che ricorda con lucida e nitida ferocia questo nostro presente. Sul palcoscenico, insieme a Davide Enia – vincitore nel 2019 del premio ‘Le Maschere del teatro italiano’ come migliore interprete di monologo e nello stesso anno del prestigioso premio Ubu (l’Oscar del teatro) per lo spettacolo ‘L’abisso’ nella categoria miglior testo italiano – Giulio Barocchieri, musicista palermitano e compositore, dal 2004, di tutte le musiche degli spettacoli di Enia. I biglietti sono disponibili sul sito ticketone o sul sito del teatro Persio Flacco. Il botteghino del teatro è aperto giovedì e venerdì ore 17- 19, sabato 10:30-12 e 17-19.