Quartiere senza telecamere, i cittadini se le pagano: "Vogliamo vivere sicuri"

Santa Croce (Pisa), 29 aprile 2023 – Obiettivo: "debellare le gravi situazioni esistenti di sicurezza, salute, igiene e ordine pubblico". Il quartiere di Verbella non ci sta. Nasce un comitato di cittadini e si auto finanzia per pagare la videosorveglianza (da istallare nelle proprietà private). "Purtroppo ci troviamo a vivere quotidianamente tra spaccio di droga e abbandono di rifiuti, abbiamo chiesto ripetutamente l’installazione di telecamere, ma le nostre invocazioni si sono continuamente scontrate con un’amministrazione comunale sorda e rassegnata", spiega una nota.

“Stiamo formando un comitato di quartiere che dia ascolto e cerchi di trovare soluzioni – si nelle nella nota –. La nostra zona è abitata da famiglie che non hanno più intenzione di continuare a sopportare questa mancanza di educazione e di rispetto ed è per questo che, per cercare di risolvere questa situazione e ridare a noi tutti la sicurezza che spetta ad ogni cittadino, offrire una vita migliore e più sicura a noi residenti e dare anche una nuova immagine a Verbella, abbiamo deciso di acquistare e installare a nostre spese, un impianto di videosorveglianza composto da otto telecamere". Dalle parole ai fatti, punando il dito sul mancato ascolto dei cittadini. Le registrazioni dell’impianto auto finanziato – fa sapere il comitato – "non saranno mai divulgate, ma, qualora si verificassero nuovi episodi di abbandono di rifiuti o di spaccio, saranno messe a disposizione dei carabinieri per le indagini".

“Ovviamente non finisce qui e abbiamo già preventivato di installare, sempre a nostre spese (e sempre sui palazzi privati), lampioni a led, per garantire nella zona pedonale una luce idonea – prosegue la nota –. Queste piccole accortezze con interventi mirati sono una prima soluzione a problemi che viviamo da troppo tempo e che dovrebbe risolvere il Comune di Santa Croce". Non manca affatto una punta polemica del comitato dopo che i cittadini hanno dovuto prendere in mano la situazione da soli e dotare l’area di strumenti ritenuti indispensabili per arginare i fenomeni di cui i residenti lamentano il disagio. Perché "nonostante le innumerevoli richieste di intervento – chiosa il neonato gruppo – abbiamo avuto solo risposte evasive e inconcludenti, o rimpalli di responsabilità". Così è stata presa l’iniziativa.