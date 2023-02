Telecamere, patto a sei. La firma in Prefettura

La firma dei sindaci dei cinque comuni alla prefettura di Pisa col prefetto D'Alessandro

Pontedera (Pisa), 25 febbraio 2023 – Un patto per la sicurezza e l’installazione di telecamere per la lettura delle targhe, la videosorveglianza di cimiteri e scuole e la prevenzione dei furti nelle abitazioni e nelle attività.

E’ stato sottoscritto ieri mattina davanti al prefetto Maria Luisa D’Alessandro dai Comuni di San Giuliano Terme, Montopoli, Fauglia, Santa Luce e Crespina Lorenzana, presenti rispettivamente con i sindaci Sergio Di Maio, Giovanni Capecchi, Alberto Lenzi, Giamila Carli e l’assessora Simona Sopranzi. La firma è avvenuta nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Ciascun progetto potrà essere finanziato dallo Stato per una quota massima di 250.000 euro, con l’impegno dei Comuni di assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza per almeno cinque anni – si legge in una nota della prefettura – I patti, che si inseriscono nell’ambito delle politiche di sicurezza integrata e urbana, integrano un efficace modello operativo finalizzato a perseguire, attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza per i quali è stato previsto apposito finanziamento da parte dello Stato, gli obiettivi in tema di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, predatoria nonché degli illeciti amministrativi connessi alle violazioni del codice della strada". Ora i cinque Comuni potranno, ognuno per proprio conto, presentare la richiesta di finanziamento al ministero.

"Montopoli – dice il sindaco Giovanni Capecchi – chiede il massimo finanziabile, vale a dire 250mila euro. Se il progetto ci verrà finanziato installeremo circa venticinque telecamere su tutto il territorio". San Giuliano Terme di telecamere ne vorrebbe installare cinque: "Quattro per la lettura targhe e una sul piaccale del cimitero", le parole del sindaco Sergio Di Maio. "Le telecamere andranno ad implementare e potenziare quelle già esistenti – dice Giamila Carli di Santa Luce – Per noi è una grande opportunità per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e controllo sul territorio. Ringrazio il prefetto per l’opportunità data anche a comunità più piccole come la nostra". "Il nostro progetto prevede otto telecamere e ha avuto il via libera dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica come tutti gli altri – spiega l’assessora Simona Sopranzi – Sul Pian di Laura, nel Pip di Lorenzana, al Botteghino, Volpaia e tre nella nuova piazza di Crespina".