La giunta regionale - su proposta dell’assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – ha destinato nuove risorse alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Sul territorio della Valdera arrivano oltre 120mila euro sono cinque i Comuni ad aggiundicarsi un contributo. Vediamo quali: Casciana Terme Lari, Buti, Bientina, Crespina Lorenzana e Ponsacco. Tutti ricevono un finanziamento superiore a 20mila euro. "E’ il nostro contributo – commentano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Ciuoffo - "per garantire nei centri abitati maggiori controlli contro ogni atto criminoso. E’ bene ricordare però che si tratta di un provvedimento di per sé non risolutivo, che va accompagnato con iniziative di animazione e socialità nelle zone più fragili. Azioni, queste ultime, che gli amministratori locali conoscono bene e che in moltissimi casi vengono perseguite, affiancando alle dotazioni tecnologiche".