Tecnici verde sportivo. Un incontro al Fermi

L’istituto Fermi organizza un incontro informativo e formativo sulla figura professionale del "Groundsman/woman" (tecnico specializzato del verde sportivo) in collaborazione con l’associazione GrAssMed e col patrocinio del Comune di Pisa. Si tratta di un percorso molto interessante dal punto di vista occupazionale, rivolto alle classi quarte e quinte dell’indirizzo Agrario che saranno presenti in aula magna. Le altre classi potranno seguire l’evento da remoto tramite i monitor interattivi delle aule e anche da altri istituti scolastici che ne faranno richiesta entro domani, 10 aprile, per mail a [email protected].