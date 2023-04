Teatro Vino, aneddoti e chiacchiere con Hendel

Gli attori Paolo Hendel e Andrea Kaemmerle firmano "Incontri Possibili (Atto III)", ovvero, "Una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione", a cura di Guascone Teatro, in programma sabato 29 aprile alle 21 al Teatro Verdi di Casciana Terme. Un tavolo, due bottiglie di rosso, un tagliere di ricordi, crostini di aneddoti e poi parole sulla vita, la filosofia, gli amori e le battaglie culturali. Una chiacchierata che è già teatro di per se. Terzo appuntamento di un progetto fatto per giocare con grandi artisti del teatro Toscano degli ultimi 100 anni. Questa volta il grande ospite è Paolo Hendel, attore e uomo di arguto umorismo e gentilezza, poeta dell’inquietudine migratoria e da qualche anno compagno di viaggi e ragionamenti.

"Una serata – spiega Andrea Kaemmerle – per assistere a brani storici del repertorio di Hendel, scovarne i trucchi e conoscere ancor meglio i più di 40 anni di carriera. Una serata molto birbante in compagnia di un artista che ogni giorno che passa mi conquista per questa sua “educazione al saper stare al mondo“ e la sua empatia. In una sola serata andrete dritti al centro degli anni favolosi della comicità toscana , quella che dagli anni 80 fino al decennio scorso ha dominato in cinema e teatro. Per quanto mi riguarda e per quanto spero vi fidiate di me, un incontro quello con Paolo Hendel che ricorderete con immenso piacere. Il mio compito sarà rifocillarlo, coccolarlo e spingerlo a sentirsi a casa con tutti noi". Teatro Liquido è la stagione a cura di Guascone Teatro che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme-Lari. Il programma del cartellone teatrale prosegue sabato 6 maggio alle 21 (teatro e musica) con Guascone Teatro che presenta ‘Il popolo cattivo’ di e con Andrea Kaemmerle e con Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica), Filippo Pedol (contrabbasso) e Marco Vanni (sax e clarinetto).

Ingresso intero 11 euro, ridotto 9 euro. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. È possibile prenotare telefonicamente ma anche per sms, per Whatsapp indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare