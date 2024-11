Teatro Viaggio rap nella mente di un bimbo

BIENTINA

Teatro per bambini e famiglie, adatto a tutte le età e a tutte le epoche, sotto i riflettori della nuova stagione 2024/2025 del Teatro delle Sfide di Bientina. Domani alle ore 17, la compagnia Settimo Cielo presenta “Giannino Stoppani in arte Burrasca“, scritto e diretto da Giacomo Sette, con Gloria Sapio e Maurizio Repetto. Musiche di Andrea Cauduro, scene di Marco Malerba, luci e video di Fabio Romano Marianelli, figurine di Gloria Sapio, videomapping di Maurizio Repetto, disegni di Giacomo Sette.

Lo spettacolo: ispirato al famosissimo capolavoro di Vamba, Giannino è un bambino vivace, creativo, sensibile e intelligente: la sua vitalità e sincerità smascherano spesso l’ipocrisia e l’arroganza che governano il mondo degli adulti. Questo lo rende inviso al paese nel quale vive e alla sua stessa famiglia che lo "esilia" in un terribile collegio di provincia. Ma Giannino è mosso solo da buone intenzioni: vuole rendere la vita di tutti migliore, portando la magia che vedono e vivono i bambini nel mondo dei grandi. Quella di Giannino, però, è anche una storia di riscatto, di crescita e di formazione: conservando la propria natura di bambino nonostante gli ostacoli e l’inevitabile maturazione, il nostro piccolo monello approderà alla pubertà come un eroe guidando la rivoluzione dei bambini del collegio Pierpaoli contro i terribili direttori! Giannino Stoppani in arte Burrasca è un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso. La stagione del Teatro delle Sfide quest’anno va sotto il titolo “L’illogica allegria di un sogno guarito“.

Una ventina di appuntamenti di teatro e musica fino a aprile 2025. Un progetto curato da Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Sei le "sfide" in programma: "Principesse allegre, quando la comicità è donna", "Ecce homo, uomini eccessivi, uomini smisurati", "Prime assolute", "Musica espressa", "Teatro birbante, arguzie in ogni salsa", "Famiglie e teatro".

Ingresso 7 euro adulti, 5 euro bambini (fino a 12 anni). Informazioni e prenotazioni 3280625881, 3203667354.