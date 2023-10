Teatro Verdi, i lavori e la prosa. Da Vanessa Scalera alle altre

di Gabriele Nuti

Un mese dopo rispetto alla consuetudine per terminare i lavori al teatro. Ma è un "ritardo" che si farà perdonare perché sarà una stagione di Prosa eccezionale, con alcuni tra i più grandi artisti del momento. Il Verdi è un cantiere. Ma il direttore artistico Renzo Boldrini, l’amministrazione comunale e gli uffici comunali di Santa Croce, con il supporto di Fondazione toscana spettacolo, hanno completato il cartellone della stagione 2023-2024 che avrà inizio il 14 dicembre con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo in "Sesto Potere-Nascita di una democrazia violata dall’odio, dal denaro e dalla vendetta".

I nomi in calendario sono di primissimo piano e notissimi anche al grande pubblico televisivo. Tra di loro spicca sicuramente Vanessa Scalera (nella foto), Imma Tataranni dell’omonima serie televisiva che la vede protagonista come sostituto procuratore nella splendida Matera. La Scalera sarà al Verdi il 13 febbraio con "La sorella migliore" di Filippo Gili. Per la bravissima Imma Tataranni sarà il debutto assoluto sul palcoscenico di via Verdi. Mentre, la settimana successiva, il 20 febbraio, sarà un ritorno quello dell’altrettanto straordinaria Lunetta Savino protagonista di "La madre" di Florian Zeller. Un altro grande nome – tra i più in voga nell’attuale panorama dello spettacolo – in calendario a Santa Croce sarà (il 17 marzo) Drusilla Foer nella veste di autrice e protagonista in "Venere nemica".

Otto gli spettacoli della stagione di Prosa del teatro Verdi. Il 17 gennaio Alessandro Haber e Giuliano De Sio (altri due mostri sacri) sono i protagonisti della "Signora del martedì". Il primo febbraio sarà la volta di Andrea Pennacchi in "Arlecchino", mentre il 6 marzo sarà la volta del "Giucatore" con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale, Nicola Rignanese e Roberto Valerio. Il 26 marzo, infine, "Mettici la mano" con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra per la regia di Alessandro DìAlatri. I lavori al teatro, come detto, proseguono per l’efficientamento energetico e la climatizzazione e per la ristrutturazione della "graticcia", cioè il soffitto attrezzato del palcoscenico.