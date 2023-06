Teatro Utopia del buongusto al via con Migone

Parte da Pontedera, con un’anteprima di stagione di teatro comico, il festival Utopia del Buongusto a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Dal 16 giugno al 28 ottobre con 35 serate di cene e teatro in Toscana. Venerdì 16 giugno alle 21,30 a Villa Crastan a Pontedera, Paolo Migone presenta il suo Diario di un impermeabile. Gli appuntamenti a Pontedera proseguono: sabato 8 luglio al Parco Fluviale de La Rotta con Guascone Teatro che presenta L’angelo sbagliato - Monologo alcolico senza pregiudizi. Giovedì 10 agosto al Santuario della Madonna di Ripaia, Treggiaia, Guascone Teatro in Balcanikaos seconda Era. Sabato 26 agosto nella Piazzetta della Chiesa, Montecastello, La Ribalta Teatro presenta Il pelo nell’uovo.

Lo spettacolo Diario di un impermeabile è il diario non di uno, ma di due impermeabili, e per essere precisi bisognerebbe dire che il diario è più che altro del nonno di Paolo Migone che li ha abitati per tanti anni, fino a che ha deciso che era tempo che cambiassero inquilino. Il nuovo inquilino è Migone, un gran disordinato, smemorato e confusionario come il nonno. Proprio per questo, il nonno, per non perdere traccia della sua intensa vita, aveva deciso che loro (gli impermeabili) avrebbero dovuto custodire la sua memoria nei loro mille nascondigli: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti fatti aggiungere dalla nonna di Paolo. Magicamente le vite del nonno e del nipote si mescolano e la voce di Migone darà vita a ricordi che sono di entrambi perché le tasche hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni.

"26 anni in fondo passano nel tempo di un batter di ciglia, eppure questo poco tempo mi ha permesso di conoscere persone straordinarie e di fare grandi sogni e grandi progetti - dice il direttore artistico Abdrea Kaemmerle - Utopia del Buongusto è il viaggio più condiviso e folle che si potesse immaginare, si viaggia verso le 2000 serate con un album delle cose accadute che fa tenerezza ed orgoglio. Ed eccoci al futuro prossimo. Questa sarà un’edizione speciale e specifica al tempo stesso; ogni sera lo spettacolo sarà il risultato imprevedibile tra l’incastro di artisti e luoghi".