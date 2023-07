Teatro Romano Sul palcoscenico il mito di Elena

Sul palcoscenico del teatro romano, per il festival internazionale teatro romano con la direzione artistica di Domenico Migliorini, stasera alle 21:30, andrà in scena lo spettacolo Elena o della passione amorosa con un’attrice icona, Mita Medici. Il testo e la regia sono di Salvo Bitonti; le musiche di Dario Arcidiacono, le scene della scuola di scenografia Accademia Albertina di Torino. Mita Medici ritorna a vestire i panni di Elena dopo averla interpretata in un film del 2007 accanto a Franco Nero, sempre con la regia di Salvo Bitonti. "Per il mito di Elena, nell’adattamento teatrale di Salvo Bitonti dall’originale di Euripide con echi da Ritsos - spiega la produzione - si può parlare di un apologo sulle conseguenze della passione amorosa e di una riflessione sulla guerra. Elena, ormai dimenticata da tutti, quasi una diva sul viale del tramonto – spiega il regista - è prigioniera del proprio passato e vive in un grande teatro abbandonato. Nell’incontro che ha con il pubblico che va a trovarla su di un palcoscenico Elena compie un viaggio introspettivo. Spesso ricorda il suo amante Paride o il marito Menelao e i personaggi del suo tempo come Ulisse e Penelope. La memoria ritorna anche agli episodi bellici che ha vissuto in prima persona e che sembrano riecheggiare attuali conflitti. Ricordi che si acuiscono nella riflessione sull’irresponsabilità altrui nel decidere del nostro destino. Il passato è popolato da fantasmi a cui nessuno fa caso, mentre gli eroismi, i sacrifici, le sconfitte e la stessa incomprensibilità della guerra sembrano non avere senso".