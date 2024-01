Teatro per bambini Le magie del giocoliere

Grande successo per la rassegna teatrale in rete fra vari Comuni e teatri dedicata ai più piccoli , il Baule dei sogni, che anche domenica scorsa ha richiamato centinaia di persone al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. Il prossimo appuntamento è fissato a domenica 21 gennaio alle 17, ancora al teatro Verdi, con lo spettacolo Barba fantasy show, una produzione che porta la firma della compagnia Catalyst.

Barba fantasy show è uno spettacolo adatto a tutti, perché strabilia i bambini e fa divertire gli adulti, uno spettacolo che cresce ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena teatrale, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Cambia, muta e si trasforma a piacere, a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante personaggio che sta in scena. Un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea. Adatto dai tre anni. Il Baule dei Sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte. ll programma si conclude sabato 3 febbraio con lo spettacolo Cenerentola in bianco e nero.

Intanto è in via di definizione la programmazione del Baule dei Sogni che si terrà al teatro comunale di Santa Maria a Monte. L’inizio dello spettacolo è alle 17 ,se non diversamente indicato dagli organizzatori. Il costo dei biglietti: 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Anche per questa edizione l’ ingresso è gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano all’ingresso). Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, chiamando il numero 0571/81629-83758 o scrivendo una email a [email protected] .