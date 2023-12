Teatro "In punta di penna" con Cederna

CASTELFRANCO

"In punta di penna" è un concorso unico a livello nazionale perchè fa incontrare chi scrive testi e chi li mette in scena. E perché è un contenitore di circa 3-400 scritti che possono essere facilmente trasformati in copioni per compagnie, amatoriali e non solo. Domani è in programma l’undicesima edizione al teatro della Compagnia di Castelfranco organizzata, come sempre, dal gruppo teatrale Four Red Roses ora presieduto da Lucia Pucci che ha preso il posto di Pietro Cataldo che è stato il fondatore e l’ideatore di quasi tutte le iniziative del teatro amatoriale di questi anni.

Ospite d’onore di "In punta di penna" 2023 l’attore Giuseppe Cederna che sarà intervistato dalla nostra collega Olga Mugnaini. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana, è promossa dal Comune di Castelfranco all’interno del progetto regionale "Intesa Teatro Amatoriale". Quest’anno la manifestazione ha ricevuto anche il fondamentale contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Domani, alle 15,15, l’intervista di Mugnaini a Cederna. Poi la messa in scena dei cinque frammenti dei testi finalisti a cura delle compagnie Quintessenza di San Miniato ed Empoli, Four Red Roses con i Laboratori teatrali di Castelfranco, Krios di Buti, L’Albero di Putignano-Pisa e l’Anello di Cascina. Al termine le premiazioni. Per le compagnie che si sono cimentate nei cinque trailer ci sarà l’apprezzato premio della giuria di qualità (quest’anno saranno Giuseppe Cederna ed Olga Mugnaini ad indicare la miglior messa in scena) e il premio gradimento del pubblico. L’opera che si è aggiudicata il primo posto verrà messa in scena integralmente nell’edizione successiva del premio (nel 2025). Domani, alle 21,15, ci sarà la presentazione del testo vincitore della decima edizione, "Diecigiugnoventiquattro" di Giancarlo Loffarelli, proposto dalla compagnia Krios. L’ingresso è gratuito.

Ieri "In punta di penna" è stato presentato dal sindaco Gabriele Toti e dall’assessora Chiara Bonciolini con Lucia Pucci e Doriana Piampiani di Four Red Roses. Presenti Alessandro Billeri di Quintessenza e Fabio Fisoni dei Laboratori Teatrali. All’iniziativa collabora Radio Bruno. "È con vero piacere che rinnoviamo il nostro sostegno a questa bella iniziativa – commentano Toti e Bonciolini – Il teatro amatoriale è ormai una tradizione per Castelfranco e il lavoro portato avanti da Four Red Roses è davvero prezioso, li ringraziamo per tanti anni di impegno e passione".