Teatro in carcere, nuova ricerca La Compagnia della Fortezza e il concetto di permanenza

Dal 28 luglio al 3 agosto si articola nelle sue varie forme il Progetto Compagnia della Fortezza 2023, con la direzione artistica di Armando Punzo e la direzione organizzativa e cura dei progetti di Cinzia de Felice. Si tratta di un focus progettuale che, accanto alla presentazione dell’ultimo lavoro della Compagnia della Fortezza, che inizia quest’anno un nuovo percorso di ricerca artistica, propone una serie di importanti attività, mostre e approfondimenti su quanto la poetica e la pratica della Compagnia della Fortezza sono riuscite a generare in trentacinque anni di attività nel carcere di Volterra. Dal 28 luglio al 3 agosto (ore 16.30) la Compagnia della Fortezza presenta in prima nazionale, nella Fortezza MediceaCarcere di Volterra, Atlantis - Capitolo 1 La Permanenza, con la drammaturgia e la regia di Armando Punzo (Leone d’oro 2023 alla carriera alla Biennale di Venezia). La nuova ricerca prende avvio dal concetto di "permanenza" con cui si era concluso il ciclo dedicato a Naturae. Arricchiscono e completano il focus progettuale una serie di mostre, installazioni, masterclass, incontri e approfondimenti. Fino al 3 agosto si svolge la masterclass di alta specializzazione con la Compagnia della Fortezza, nel progetto Per Aspera ad Astra. Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza (Fortezza Medicea Carcere di Volterra).

Inoltre le mostre: quella alla Salina Locatelli di Saline sugli spettacoli che la Compagnia ha tenuto nello stiabilimento, e la mostra fotografica a Volaterra sullo spetttacolo alla Biennale di Venezia, che ha visto il sale di Volterra come quinta speciale per la performance.