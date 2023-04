Teatro Il linguaggio dell’infanzia senza confini

La Compagnia Semi Volanti è da anni impegnata nel teatro civile e nel teatro educazione e porta nei palcoscenici, nelle scuole e nelle piazze, spettacoli per bambini e adulti sulle tematiche della Resistenza e della memoria. In sinergia con Anpi Ponsacco e amministrazione comunale, la Compagnia presenta il progetto ‘La festa della Liberazione è anche dei bambini!’. Finalizzato a offrire al pubblico dei bambini e ragazzi uno spettacolo teatrale, che parli delle tematiche della Resistenza con il linguaggio del racconto fantastico, positivo e astratto, va in scena oggi (alle 10 e alle 17.30 all’auditorium Meliani) “Il paese dei Buratti“, uno spettacolo d’attore e di figura per bambini dai 6 anni in poi. Il progetto si presenta in una forma innovativa per l’utilizzo di tre diversi piani scenici e quindi tre livelli di lettura: quello dei burattini, che sono interpretati dagli attori e infine quello degli attori, ormai totalmente liberi dal loro ruolo di burattini.

Gli obiettivi dello spettacolo sono sensibilizzare, comunicare i valori delle tematiche inerenti alla Resistenza con un linguaggio adeguato al pubblico dei bambini, offrire una chiave di lettura della giornata dedicata alla Liberazione che possa interessare alle nuove generazioni e indaghi su nuove modalità di comunicazione, offrire spettacoli teatrali gratuiti alla cittadinanza e alla scuola e valorizzare la rete di collaborazione tra Anpi, istituti scolastici e amministrazioni comunali. ‘Il Paese dei buratti’ affronta temi complessi che vissuti nel luogo della fantasia, possono essere compresi e elaborati dai bambini, perché si comunica attraverso le emozioni e il linguaggio semplice e libero, inesatto, senza confini, che è proprio quello dell’infanzia. Lo spettacolo nasce da un’idea di Eva Malacarne, con testo, regia, attori e burattinai di Eva Malacarne e Remo Lenci. La voce narrante è di Rosita Ambrosio, le scenografie, i burattini e costumi a cura di Eva Malacarne con la regia tecnica di Elfland Studio e le foto di Giacomo Saviozzi. L’evento è patrocinato da Anpi e Comune di Ponsacco, con il contributo di Cesvot e Unicoop Firenze sezione Soci Valdera.