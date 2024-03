Teatro "Il giuocatore" di Carlo Goldoni

Domani alle 21 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno la stagione di prosa presenta un testo magnifico di Carlo Goldoni "Il giocatore", adattamento e regia Roberto Valerio con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e Mario Valiani. La commedia è un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e, soprattutto, i suoi vizi. Un testo sempre in bilico tra commedia e dramma, di una modernità sconcertante. Una commedia nera che racchiude in sé la possibilità di raccontare con leggerezza i vizi e le ipocrisie dell’uomo, dove la risata sgorga spontanea, ma mai in maniera banale. La musica dal vivo, il ballo e le canzoni interpretate dai personaggi arricchiscono di significato le varie situazioni della commedia regalando allo spettatore uno spettacolo complesso e variegato in cui l’arte antica di Goldoni incontra il contemporaneo. Lo spettacolo "Venere nemica" con Drusilla Foer, inizialmente in programma domenica 17 marzo al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, viene posticipato a giovedì 2 maggio, per indisposizione dell’artista protagonista. La stagione di prosa del Verdi prosegue quindi martedì 26 marzo con "Mettici la mano" di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra, un progetto che nasce quasi come una costola de "Il commissario Ricciardi". Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato. La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno. Per la vendita dei biglietti rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare allo 0571 81629 – o scrivere a [email protected] e [email protected].

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo. I prezzi di biglietti sono rimasti invariati platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

Stefania Tavella