Teatro Era. Cresce polemica: "Più offerta"

Ci sono gli addetti ai lavori, chi con il teatro ci vive, ci sono gli appassionati, gli spettatori e poi il mondo della scuola, i professori, gli insegnanti che attraverso le rappresentazioni cercano un altro linguaggio da mostrare agli studenti e poi ci sono i politici che si scontrano sul senso e il valore da dare alla parola cultura. Il giorno dopo la presentazione della sofferta stagione del Teatro Era a Pontedera non si placa la polemica. A dare il via era stato l’ex direttore della biblioteca Gronchi e oggi presidente dell’Università della Terza e del Tempo libero, Roberto Cerri, proprio durante la conferenza stampa in cui è stato svelato il cartellone. Alla sua denuncia si sono aggiunte nelle ore successive altre voci. Tanti i temi al centro del dibattito: l’assenza da anni di una programmazione per i bambini e le famiglie, le matinée per le scuole sparite, il poco coinvolgimento della città, la chiusura fisica e culturale della struttura di via Indipendenza. E poi la chiusura del Workcenter voluto da Grotowski e la perdita graduale dell’identità che aveva il teatro di Pontedera in cambio di un posto all’interno del Teatro Nazionale. E ancora quell’anfiteatro le cui aperture si contano sulle dita di una mano. "Un sincero grazie a Roberto Cerri per questa disamina che può sembrare impietosa, ma che riflette la triste realtà – scrivono da Più Europa –. Roberto non è certo un lamentoso seriale, anzi il suo amore per Pontedera e la cultura a Pontedera gli permettono di esprimersi con lucida e razionale passione. Confidiamo che la sua voce venga ascoltata molto di più, in un’ottica di riqualificazione del tessuto culturale pontederese, che deve ritornare a essere pluralista, forse difficile da ideare e gestire, ma sicuramente più stimolante, invece di limitarci al monotematico di facile consumo".