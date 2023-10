Teatro Dolce e salato, spettacolo circense

Venerdì 27 ottobre a Pomarance riparte ufficialmente la rassegna autunnale P.arte daNoi, curata da Officine Papage, compagnia diretta da Marco Pasquinucci e Annastella Giannelli, che vedrà coinvolti quest’anno Pomarance e Castelnuovo Valdicecina ‘Coltivare futuri’ sarà il titolo di questa XII edizione della rassegna, proseguendo i progetti già avviati durante la programmazione estiva: spettacoli e appuntamenti all’insegna della condivisione, per favorire l’incontro con la comunità, la riflessione sul presente per guardare al futuro, senza mai dimenticarsi le nuove generazioni.Per l’inaugurazione della rassegna, venerdì 27 ottobre Pomarance accoglierà in piazza De Larderel, alle 19 lo spettacolo circense della compagnia Circo Carpa Diem, dal titolo "Dolce salato", che sarà preceduto alle 17:30 da un laboratorio e da una merenda per bambini, organizzati in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Pomarance. La rassegna proseguirà poi nelle settimane seguenti con numerosi appuntamenti, che accompagneranno la stagione autunnale fino al 15 dicembre. Venerdì 3 novembre la compagnia Mo-wan Teatro porterà in scena a La Pista di Castelnuovo Valdicecina ‘Modigliani’, racconto dedicato al grande pittore del Novecento. Il 10 novembre il teatro dei Coraggiosi di Pomarance accoglierà invece lo spettacolo di danza "My Place. Il corpo e la casa’, nato dall’incontro tra il gruppo Qui e Ora Residenza Teatrale e la coreografa Silvia Gribaudi.

Venerdì 17 novembre, dopo il grande successo dello scorso anno, torna il progetto I’nvito all’opera’, questa volta il direttore d’orchestra David Boldrini approda al teatro Florentia di Larderello con ‘Cavalleria Rusticana’. Imperdibile appuntamento quello del 24 novembre, quando il teatro dei Coraggiosi accoglierà Mariangela Gualtieri, una delle più famose poetesse contemporanee, che porterà in scena versi tratti dalle sue opere nello spettacolo "Il quotidiano innamoramentp. Rito sonoro’. Per info e prenotazioni è necessario chiamare o mandare un messaggio sms o via whatsapp al numero 334-269 8007 o scrivere a prenotazioni@officinepapage.it. Prenotazioni due giorni prima di ogni singolo evento (9.30 - 12.30 e 15-19). Biglietti anche online su liveticket.it