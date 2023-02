Teatro di Bientina, il lungo silenzio "Lavori andati oltre le previsioni"

di Sarah Esposito

Un intervallo più lungo del previsto tra la fine di una stagione e l’inizio di un nuovo tempo. Siamo al Teatro delle Sfide di Bientina, chiuso da più di un anno per la messa in sicurezza degli impianti antincendio. Le ultime locandine affisse sono datate dicembre 2021, poi il buio in sala non ha più lasciato il posto alle luci dei riflettori. D’estate si è svolto il bando per la gestione, vinto da Guascone Teatro. Un’assegnazione rimasta sulla carta, pronta per tradursi in progetti e attività non appena l’immobile sarà pronto. "È complicato dare una data certa di riapertura – commenta il sindaco Dario Carmassi – adesso siamo nella fase finale dei lavori per l’adeguamento degli impianti antincendio. Lavori molto più importanti, come costo e come tempi di realizzazione, rispetto a ciò che ci aspettavamo all’inizio. Un ritardo che purtroppo ha tenuto chiuso il teatro per più di un anno, a scapito di tutta la comunità rimasta non solo senza una stagione teatrale, ma anche senza un luogo importante e centrale per la vita di Bientina. Io per primo tengo moltissimo a questo luogo che negli anni ho visto crescere, ma non c’erano alternative. Abbiamo provato a spostare alcuni appuntamenti in altri luoghi, come la sala parrocchiale, ma non è la stessa cosa". Le speranze di vedere riaperto il sipario prima dell’estate sono poche, mentre è più realistica la data del prossimo autunno. Per una nuova stagione. Nello specifico i lavori riguardano: modifiche all’impianto di rivelazione e allarme incendi esistente, verifica funzionale dell’impianto evacuazione fumo e calore, della rete idranti e dell’impianto di illuminazione di emergenza. E poi l’aggiornamento della cartellonistica e la realizzazione di quelle che si chiamano opere di protezione passiva al fuoco per oltre 20mila euro. "Il teatro non è soltanto le mura di un edificio – dice Andrea Kaemmerle direttore artistico di Guascone Teatro –. È un progetto, è l’umanità che c’è dentro, e tutto questo si può trovare anche altrove. In questi mesi siamo stati sospesi in attesa di una ripartenza che si è protratta nel tempo. Il rischio di una chiusura così lunga non è soltanto la perdita di una stagione, ma che si possa perdere ciò che si è conquistato col tempo. Veniamo da anni molto complessi, che hanno cambiato profondamente le abitudini degli spettatori. Ci sono generazioni di bambini che non hanno ancora sperimentato cosa vuol dire passare una mattina a teatro. Noi siamo pronti a partire, abbiamo idee, laboratori e progetti per Bientina".

Uno stop che arriva subito dopo la lunga pausa causata dalla pandemia che ha visto svuotarsi i teatri come tutti i luoghi di condivisione e aggregazione. A Bientina la ripartenza post covid è durata il tempo di pochi spettacoli, una stagione rimasta a metà in attesa di un prosieguo che non c’è stato. Il tempo della riapertura lo decideranno i lavori di adeguamento dell’impianto antincendio, essenziali per l’utilizzo del Teatro delle Sfide.