Teatro del silenzio Sorpresa, sarà un tris

Il Teatro del silenzio 2024 si fa in tre. Andrea Bocelli festeggerà i suoi 30 anni di carriera dal palco della 19esima edizione del Teatro del Silenzio. Proprio là dove tutto è nato. City Sound & Events e Impact Productions, in collaborazione con Mercury Studios e Maverick hanno annunciato che oltre alle date del 17 e del 19 luglio, ci sarà la possibilità di assistere allo spettacolo anche la sera del 15 luglio.

"Quest’estate i fan da tutto il mondo si riverseranno sulle colline toscane per un evento musicale irripetibile – annunciano dall’organizzazione –. Tre serate per celebrare l’iconica carriera del tenore più famoso al mondo, Andrea Bocelli. Il Teatro del Silenzio 2024 resterà nel cuore dei fortunati che riusciranno ad aggiudicarsi un biglietto ma sarà anche immortalato in uno Speciale televisivo che catturerà la storica festa e le interpretazioni dei suoi protagonisti. Con una straordinaria line-up di artisti internazionali e ospiti a sorpresa, tali maestose notti di musica, foriere di indimenticabili ricordi, come sempre avranno luogo nel magico scenario delle colline circostanti il paese natale del leggendario cantante". Andrea Bocelli ha scelto proprio il palcoscenico del suo paese per condividere con il pubblico una grande festa che coinvolgerà tanti artisti. "Il teatro del Silenzio come Central Park – assicurano gli organizzatori – il paragone, scorrendo i big allertati, non è azzardato. Come per lo storico concerto newyorkese del 2011 in cui l’America consacrò Andrea Bocelli, così Lajatico sarà per una sera "l’ombelico del mondo" della grande musica, celebrando tra le morbide colline toscane i 30 anni di carriera del grande tenore, con un parterre di colleghi e amici che rappresentano una porzione significativa dei vertici planetari nel pop e nella lirica". A oltre tre mesi dall’evento è già caccia ai biglietti quando invece rimangono ancora da scoprire i nomi degli artisti che calcheranno il palco del Teatro di Silenzio insieme al padrone di casa. "Dopo trent’anni sui palcoscenici del mondo – racconta Bocelli – sarà un onore e un’occasione quantomai speciale poter festeggiare, insieme, proprio qui, dove sono nato, dove tutto è cominciato". Una veste nuova per l’appuntamento che dai primi anni del 2000 caratterizza le estati della Valdera.