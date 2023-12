Teatro collettivo Gran bevuta tra sogni e illusioni

Lo spettacolo Gli assetati – Pontedera, creazione teatrale e musicale collettiva ideata e curata dall’Accademia dell’Incompiuto, che ha debuttato a Pontedera con grande successo il 3 giugno scorso, è pronto, in una nuova e vivace versione, a tornare ad abitare ancora una volta uno spazio significativo della città, il Teatro Era, Il 7 dicembre alle 21. La nuova versione de Gli Assetati è stata rielaborata con nuovo materiale musicale e ha accolto nuovi partecipanti. Dietro l’allegria musicale delle composizioni originali e l’umorismo del testo de Gli assetati, basato sul romanzo di René Daumal La gran bevuta, riecheggia struggente il senso di perdita – di persone care, di ideali, di significati, di sogni e di illusioni – che accompagna tutti in questi tempi, insieme alla sete che da sempre spinge il genere umano agli sforzi spesso deliranti per soddisfarla. Partecipa un gruppo eterogeneo di cittadine e cittadini che hanno fatto parte della creazione durante lo scorso anno e che ha accolto con entusiasmo la proposta di una ripresa dello spettacolo. Assieme al gruppo di partecipanti ci accompagna nuovamente l’Accademia Musicale di Pontedera con la JuniOrchestra e con il Coro Laboratorio, rispettivamente guidati e diretti dai Maestri Luigi Nannetti e Auro Maggini. Collaborazione fondamentale, che arricchisce il materiale musicale e il palco del Teatro Era di interventi vivaci grazie soprattutto alla presenza dei bambini. La ripresa del 7 dicembre sarà anche l’occasione per annunciare la prossima tappa: Assetati –Voci di una comunità, un nuovo progetto che inizierà a gennaio 2024 e culminerà al Teatro Era il 19 aprile, in occasione dei Vespa World Days, con una nuova e variegata opera musicale e teatrale.

"Tutte le associazioni e le realtà aggregative di Pontedera sono invitate a collaborare con l’intento di costruire comunità sul nostro territorio, attraverso la cura delle relazioni che ci aiutano a migliorare la qualità del vivere insieme - precisa l’amministrazione comunale. Per prenotazioni su Whatsapp: 347-1899314 (12- 13) e 333-4379856 (19-20). L’Accademia dell’Incompiuto"" desidera ringraziare il Comune di Pontedera, la Great Globe Foundation e il One World Fund per il loro sostegno".