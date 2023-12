Teatro Capannoli. Tris di appuntamenti

Dicembre è un mese ricco di appuntamenti al teatro di Capannoli. Domani in scena Guascone Teatro con "L’angelo sbagliato: monologo alcolico senza pregiudizi" con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce) e la drammaturgia di Federico Malvaldi. Da sabato invece spazio alla musica: il 16 dicembre Dayna Kurtz, una delle nuove voci americane, cresciuta nei club di Manhattan, presenterà dal vivo in Italia il suo ultimo disco, Rise and Fall, dopo il successo già riscosso nel resto d’Europa, dove è soprannominata "female Dylan", mentre il venerdì successivo, 22 dicembre, torna l’atteso St. Jakob’s gospel choir.