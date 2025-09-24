Teatro, boom di visitatori. Ben 36mila presenze: "Ampliata l’offerta"

Boom di presenze al teatro Persio Flacco, che nei mesi primaverili ed estivi ha accolto un pubblico numerosissimo. Nel corso di questa stagione, i visitatori hanno potuto ammirare non solo la raffinatezza delle sale e la vivacità delle mostre, ma anche la sorprendente riscoperta di una porta di epoca romana: un dettaglio archeologico che testimonia quanto il Persio Flacco sia uno scrigno di storia e bellezza, capace di unirsi al presente e di aprirsi, con la nuova stagione teatrale, come un vero gioiello della città. Ne parliamo con Stefano Picciolini, presidente dell’Accademia dei Riuniti, proprietaria del teatro.

Un successo straordinario per il progetto del teatro aperto in questa stagione?

"Da fine marzo a ora, abbiamo avuto 36 mila presenze, nell’anno precedente erano 24 mila. Un vero boom che si è concretizzato grazie anche al progetto con cui il Persio Flacco è entrato nel polo museale civico".

Ovvero, il teatro come un’altra agorà culturale.

"Sicuramente. E il fatto che il teatro sia entrato nel polo museale civico ha avuto un peso a livello promozionale. Ci abbiamo lavorato molto, e ora vediamo i risultati".

Qual è stata l’offerta culturale?

"Il teatro stesso. La sua particolarità: un teatro dell’800, all’italiana. Uno dei pochi rimasti con queste caratteristiche. Il teatro è già un gioiello di per sé per le sue caratteristiche. Ma abbiamo ampliato l’offerta culturale con una mostra sul motore a scoppio, ad esempio, dato che l’idea nacque proprio a Volterra. Poi con la mostra del pittore Luciano Nesi e con l’esposizione di costumi originali del teatro".

Su cosa poggia la forza del Persio Flacco?

"Sui nostri volontari. Siamo un teatro privato. Volontari e soci fanno un lavoro enorme per tenere aperto questo straordinario monumento per i visitatori. Un lavoro che prosegue anche durante la stagione teatrale. I volontari sono la nostra grande forza sul piano operativo. Sono persone che hanno a cuore questo teatro, che lo amano in maniera viscerale. Il Persio Flacco è un gioiello che vive grazie, soprattutto, anche ai volontari e al loro impegno costante. Non solo in estate, ma anche durante la stagione teatrale".

Veniamo alla nuova stagione teatrale, ancora con la Fondazione Sipario Toscana.

"Questa collaborazione è un fiore all’occhiello, perché offre un cartellone di richiamo, a livello nazionale. Questa sinergia con Fondazione Sipario Toscana è stata una mossa decisiva, decisa da questo cda. Grandi nomi, grandi spettacoli che richiamano un pubblico vasto, che arriva da tutta la Toscana".

Su cosa poggia l’impegno dell’Accademia dei Riuniti?

"I nostri volontari, lo ripeto. La collaborazione con Fondazione Sipario Toscana che ha già portato molti risultati, la continua apertura al territorio e alle associazioni, e l’apertura al mondo di quelle imprese che svolgono attività a carattere societario".