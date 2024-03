Tartufo Mazuolo. Gran successo della kermesse

Tanto pubblico per la 24esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo marzuolo di Cigoli, la kermesse organizzata dai volontari del circolo Arci Giuseppe Gori e che mette al centro la pepita simbolo di questo suggestivo borgo: il tartufo di primavera. La festa, anche quest’anno, passa in archivio con successo. La manifestazione si è avvalSA del patrocinio del Comune di San Miniato e di Fondazione San Miniato Promozione, oltre che della collaborazione dell’Associazione Tartufai e del Ccn Egola. Fra gare di cerca e cavatura del marzuolo, lezioni di storia, disfide culinarie, mostre di modellismo ferroviario grazie agli Amici del Treno di Cigoli, banchi coi prodotti tipici e ovviamente la possibilità di mangiare il marzuolo al circolo, l’iniziativa può dirsi un successo. Al mattino, ad esempio, tanti tartufai si sono dati battaglia nella competizione dedicata alla cerca e cavatura del tartufo. Ecco i vincitori, partendo dalla categoria dei cani adulti: primo posto a Gina di Brunello Grassi, secondo classificato Mozart di Alessandro Signorini e al terzo posto Bella di Fabio Gallerini. Poi i cuccioli: a vincere Buio di Andrea Santini, seguito da Gighen di Mirko Verdiani e da Lara di Alessandro Frosini. Nel pomeriggio, dopo la bella lezione di storia locale del professor Mauro Moretti, è andata in scena la prima edizione della "Disfida del Marzuolo", una competizione semiseria fra chef dilettanti che si sono contesi il voto della giuria popolare con una pietanza al marzuolo. A vincere è stato il cigolese Mario Falaschi, che ha portato a casa la coppa grazie ai suoi ravioli tartufati; di seguito a pari merito Silvia Salvestroni, Piero Monni e Francesco Molfese.