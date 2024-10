Tartuficoltura. Contributo dalla Regione

San Miniato è in piena stagione del tartufo. Lo dimostrano le sagre che hanno già celebrato, o celebreranno a breve, il più prezioso prodotto agroalimentare del territorio. La cultura del tartufo è parte della storia del territorio. Ora il Re dei Boschi ha anche un suo museo che quest’anno – per la prima volta – racconterà la pratica della ricerca ai visitatori della mostra mercato. Intanto dalla Regione Toscana è arrivato anche un contributo di 10mila euro alla Fondazione San Miniato promozione, nell’ambito degli incentivi sulla tartuficoltura. Contributo che si inserisce nel sostegno alla Fondazione per aver organizzato e realizzato, per conto del Comune di San Miniato la scorsa edizione della Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco di San Miniato. Intanto la prossima tappa della promozione del tartufo sarà a Balconevisi. Poi ancora sagre in attesa della grande festa di San Miniato.