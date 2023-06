Tari, bufera sui social. "Denunceremo chi scrive che l’abbiamo aumentata"

Ponsacco (Pisa), 20 giugno 2023 - Un post (vergato anche sul sito istituzionale del Comune) che ha scatenato una bufera, dopo settimane in cui il vento delle polemiche ha soffiato dirompente sui social. Post dopo post, a Ponsacco si spalanca adesso il caso delle tariffe della Tari, un casus belli irrobustito da un post su Facebook della pagina del Comune che, come detto, campeggia anche sul sito dell’ente. Ebbene, pomo della discordia è l’aumento del balzello dei rifiuti, che ha portato l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Brogi non solo a rivolgersi alla propria comunità tramite Facebook con un lungo post dove si chiariscono le modalità della bolletta, ma anche a sfoderare nello stesso post il pugno duro verso coloro che hanno alimentato il vento della polemica. Critiche anche dalla minoranza.

Il Comune annuncia querele verso coloro che hanno dichiarato aumenti ingiustificabili, non risultati attendibili dai riscontri. Ecco cosa ha scritto il Comune: "È fondamentale che ciascun cittadino chiarisca prima con gli uffici preposti la propria posizione e solo dopo rilasci eventuali dichiarazioni pubbliche. A proposito di ciò, è doveroso sapere che ad oggi tutte le denunce pubblicate a mezzo social da parte di chi ha affermato di avere avuto aumenti ingiustificati non si sono dimostrate attendibili. È bene ricordare che alimentare un clima di scontro ed avversione nei confronti dell’ente comunale, attraverso la divulgazione di false notizie ed ingiurie, si può configurare come un reato. Proprio per questo, al fine di debellare questo cattivo malcostume, abbiamo dato mandato al nostro avvocato di ricorrere alle vie legali nei confronti di tutti coloro che con il loro scorretto agire possono arrecare danno all’onorabilità dell’ente".

Insomma, il Comune passerà alle maniere forti e, nel frattempo, spiega che "a partire da quest’ anno, al fine di migliorare la lettura della bolletta, è stato deciso di inviare la bolletta Tari solo a giugno, riportando da subito il totale annuale diviso tra acconto e saldo. La modalità di pagamento non cambia: entro giugno va pagato il bollettino dell’acconto ed entro dicembre quello del saldo. In presenza di variazioni della bolletta Tari superiori al valore di riferimento di circa il 3%, invitiamo il cittadino a rivolgersi all’ufficio tributi attraverso le modalità riportate nella bolletta". Quindi, a fronte di numeri in bolletta che non quadrano, è buon consiglio rivolgersi agli uffici competenti.