Impennata della Tari: "Costi di gestione cari". Retiambiente non ci sta

Pontedera, 21 giugno 2023 – Tari. Quest’anno la tassa per lo smaltimento dei rifiuti aumenta in tre Comuni su quattro del comprensorio del Cuoio. Solo San Miniato è riuscito, dirottando un avanzo di bilancio, non solo a non aumentarla, ma addirittura a diminuirla del 4% sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Gli altri Comuni – Santa Croce, Castelfranco e Montopoli – fanno registrare aumenti piuttosto marcati. "A Castelfranco l’incremento è del 7% rispetto all’8,6% programmato", le parole del sindaco Gabriele Toti. "Aumento dovuto ai maggiori costi del servizio da parte di Retiambiente".

Retiambiente è il gestore unico regionale per la raccolta dei rifiuti che però si avvale delle Società operative locali (Geofor nel caso della nostra zona). Toti precisa di essere stato tra quei sindaci che, "a causa dell’aumento dei costi", nell’assemblea in cui è stato discusso il bilancio di Retiambiente si è astenuto.

L’aumento a Santa Croce è più o meno simile a quello di Castelfranco. Secondo la sindaca Giulia Deidda, "oltre all’aumento del costo del servizio da parte del gestore, ci influisce anche il fatto che per anni abbiamo fatto tutto per conto nostro, come lo spazzamento e la gestione delle campane del vetro, e ora non è più possibile per l’obbligo di esternalizzazione". A Montopoli la Tari aumenta, in media, di circa il 10% rispetto allo scorso anno.

Abbiamo sentito Retiambiente. "Il costo di Retiambiente previsto per il 2023 ammonterà a circa 6 milioni di euro – fanno sapere da Retiambiente – Questo costo, però, corrisponde a minori costi per le Società operative locali, per circa 4,8 milioni di euro, in quanto sostenuto da Retiambiente. Tra i vari costi, ve ne sono alcuni rappresentati da adempienze legate al contratto di servizio con Ato. Se non vi fosse Retiambiente, tali cifre sarebbero comunque ricadute sulle Società operative locali. I costi propri di Retiambiente sono quindi di circa 1,2 milioni di euro che, a fronte di un fatturato di oltre 240 milioni di euro corrispondono circa allo 0,5%. Il vero motivo dell’aumento della Tari, perciò, è dovuto ai maggiori costi di carburanti/lubrificanti, dell’energia e del lavoro, nonché al maggior costo del denaro. Come in ogni altra attività che subisce l’inflazione e gli aumenti avvenuti negli ultimi tempi. Per concludere: nel 2023 Retiambiente costa quanto l’anno precedente, quindi non incide sull’aumento della Tari per l’anno in corso".