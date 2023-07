"Tanti eventi per vedere se la popolazione rianimerà il giardino"

Tutti i pomeriggi di luglio, fino alla prima settimana di agosto per poi riprendere a settembre, il Giardino Bella di Mai sarà animato dalle attività organizzate dall’associazione ASHa. Dal lunedì al venerdì’, dalle 17 in poi ci saranno attività per bambini ma non solo. Il lunedì musica per bambini o ginnastica per adulti, il martedì spettacolo di magia o circo per bambini, il mercoledì ping pong o ginnastica per adulti, il giovedì musica per bambini o ginnastica per adulti e il venerdì picnic. Ma anche karaoke, giochi da tavolo e petanque. Ieri pomeriggio i bambini si sono divertiti con Prezzomolina, martedì 25 luglio ci sarà Mago Pallonio e martedì 1 agosto arriverà Mago Pannocchia. Si tratta di un’iniziativa di A.S.H.a. Pisa Onlus che ha sede al centro Poliedro.

"Abbiamo organizzato una serie di appuntamenti per vedere se la popolazione rianima questo parco e si riappropria del fresco di questi alberi – sono le parole del presidente dell’associazione, Pier Luigi Bellucci –. Per noi è importante uscire dalle quattro mura degli uffici e farci conoscere. Siamo conosciuti come Taxi Amico, con il trasporto per disabili, ma ora vorremo riuscire ad essere “simpatici“ anche nei confronti dei bambini e delle famiglie. Non sappiamo se ci riusciremo, il nostro impegno ce lo metteremo sicuramente con i nostri volontari e le nostre idee. Se poi qualcuno ci vuol dare qualche suggerimento, molto volentieri". Soddisfatta Carla Cocilova, assessora al sociale. "Questo progetto fa parte di un’idea più ampia da quando l’amministrazione ha messo a disposizione delle associazioni spazi pubblici per creare momenti di aggregazione e socialità. L’inclusione non deve essere solo elemento connesso alla disabilità, ma inclusione è dare la possibilità a tutti i bimbi di vivere momenti di gioco e condivisione senza dover pagare".

l.b.