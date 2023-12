Tante iniziative per i cent’anni del paese

Una mostra, una rievocazione storica, il restauro della lapide esposta sull’incrocio fra la Tosco Romagnola, Via Aldo Moro e Viale Marconi. E molto altro ancora. Nel 2024 San Miniato Basso compirà 100 anni: era il 9 giugno 1924 quando l’amministrazione comunale decretò la nascita di una frazione unica, nella pianura a valle della storica città, unendo le località del Pinocchio, Casenuove e Ontraino. Per celebrare questa ricorrenza, si è riunita la Consulta delle associazioni. Attraverso il coordinamento di un comitato ristretto, verranno organizzate numerose iniziative per ricordare la storia e le storie della San Miniato Basso di ieri, di oggi e proiettata al futuro. Protagonista dei festeggiamenti sarà la comunità di San Miniato Basso, chiamata a partecipare, fornire idee, raccontare le proprie storie, condividere ricordi, aneddoti, foto. Qualsiasi proposta e collaborazione può essere inviata alla mail [email protected].