Talea amatori si presenta: "All’insegna dell’amicizia"

Un’altra talea nasce nel giardino del circolo Toniolo di Ponsacco. È la squadra di calcio degli amatori, presentata a stampa e pubblico nella giornata di ieri. Si chiama Talea Amatori Ponsacco e racchiude gli oltre 30 ragazzi capitanati da don Luca Carloni presidente della società calcistica e dell’associazione omonima che da oltre due anni gestisce le attività del Circolo Toniolo. "Siamo contenti che sia nata questa nuova realtà a Ponsacco – hanno detto la sindaca Francesca Brogi e l’assessore allo sport Francesco Vanni – . Intorno a questo luogo stanno succedendo delle cose belle, si tratta di un punto di aggregazione e socializzazione all’insegna dell’amicizia. In bocca al lupo per la nuova avventura". Un progetto ideato per permettere ai giovani di avere uno spazio di valore dove crescere ed essere attivi socialmente. Un’idea nata dopo mesi di confronto e dopo un’accurata analisi degli interessi del territorio, con una lente privilegiata su quelli giovanili. "Oggi l’essere giovani non è solo una questione generazionale – dice don Luca – trovare gli spazi giusti dove valorizzare l’unicità di ogni singolo individuo è fondamentale. Il progetto ha lo scopo di coltivare l’interesse sociale dei nostri giovani, promuovendo la condivisione e l’entusiasmo, valori che portano a stare insieme in maniera sana e costruttiva e a coinvolgere altri giovani".

Essere giovani con valore è il motto della squadra. Il primo sostenitore è ovviamente don Armando, il parroco di Ponsacco. "Da ex calciatore e da ex dirigente – ha detto Zappolini – ho visto giocare i ragazzi e mi sono divertito!". L’allenatore della squadra, che quest’anno disputerà il campionato Uisp nella categoria Amatori, sarà il noto personaggio David Pratelli, mentre la dirigenza della compagine sportiva sarà costituita da diversi giovani facente parte dell’associazione Talea. Sabato 30 la prima partita di campionato. "Sento una bella energia positiva – ironizza il mister imitando Massimiliano Allegri – e il tasso tecnico dei ragazzi è elevato. Vedo voglia, entusiasmo e positività".