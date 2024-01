Taglio delle vegetazione. Operazione verde sicuro

Operazione sicurezza sul verde pubblico dle Comune di San Miniato. L’amministarzione giglioli avverte che fino al 26 gennaio, dalle 8 alle 12, è consen tito il transito con senso unico alternato in viale Marconi, via Moro (dal civico 124 al civico 138) e in via Fontevivo dall’intersezione con via Tosco Romagnola Est fino al Palazzetto dello sport, per consentire le operazioni di potatura degli alberi. Dal 10 gennaio fino alla fine dei lavori, dalle 8 alle 18, divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Dante Alighieri per il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale. Un’operazione questa che è si manutezione del verde e dal’altra anche un elemento di attezione alla sicurezza: nelle settimane scorse, durante il maltempo, un albero nel centro stocio cadde su una macchina in sosta. Il conducente uscì illeso.