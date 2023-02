Taglio delle ambulanze Assemblea pubblica

di Ilenia Pistolesi

L’ipotesi ventilata in Regione riguarda un riassetto totale per il segmento dell’emergenza-urgenza nel territorio che fa capo alla Misericordia di Castelnuovo, area vasta in cui il servizio copre l’intero Comune, quello di Pomarance, sconfinando, alla bisogna, fino a Monterotondo Marittimo, nel Grossetano. Il piano dovrebbe, e il condizionale è d’obbligo, andare a sostituire l’ambulanza con il medico con un’ambulanza con un infermiere. "E’ quanto paventato – spiega Massimo Ciampi, governatore della Misericordia di Castelnuovo – siamo ancora in un campo ipotetico, ma il sentore è che ci troveremo a combattere contro una battaglia persa in partenza. Sarebbe un ‘declassamento’?. La mia risposta è sì. Senza nulla togliere a un infermiere formato, che quindi lavora sull’emergenza-urgenza, sappiamo bene che queste figure professionali non possono fare diagnosi o somministrare farmaci senza l’ok di un medico. Da quanto appreso, l’infermiere chiamato a gestire un’urgenza, dovrebbe comunque far riferimento al medico in centrale per trattare il paziente. Inoltre i nostri servizi, trattandosi di un’area vasta, possono durare anche tre ore, non siamo in città. E parliamo anche di trasferimenti, sempre più frequenti, verso ospedali più strutturati come Pisa o Siena".

Intanto, sulla questione, per la quale anche Spi Cgil ha lanciato un chiaro allarme, il sindaco Alberto Ferrini ha convocato un’assemblea pubblica per il 4 marzo alle 17 al centro polifunzionale. "La previsione parla di una riduzione del numero delle ambulanze con medico a bordo – scrive Ferrini - L’amministrazione comunale, anche se non dispone ancora della documentazione ufficiale, vista la delicatezza della questione, si è attivata con tutti i livelli istituzionali coinvolti: la presidenza e la direzione della Sds, i sindaci dei Comuni limitrofi. Siamo decisamente contrari e preoccupati a fronte di ogni ipotesi di ridimensionamento dell’assistenza in una zona tanto disagiata come la nostra. Vorremmo ricordare che il 118 di Castelnuovo svolge una funzione di grandissima importanza non soltanto nel nostro territorio comunale, ma anche nel Comune Pomarance e. in seconda partenza, nel comune di Monterotondo nonchè, in caso di necessità, nel territorio di Monteverdi. Una realtà di eccellenza che adempie perfettamente alle esigenze di un territorio vasto e lontano dai presidi ospedalieri. Sarebbe paradossale che non si tenesse conto di questa specificità e si procedesse all’eliminazione del medico a bordo dell’ambulanza, per sopperire ad esigenze di riduzione della spesa. La presenza del medico è a nostro avviso indispensabile perché la lontananza dagli ospedali comporta lunghe percorrenze mediamente tra un’ora e un’ora e mezzo".