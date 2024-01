Taglio del nastro alle elementari: "Abbiamo superato molte criticità. E ora è il momento di festeggiare"

La banda annuncia l’importanza dell’evento: l’inaugurazione della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere. La terza scuola rinnovata in dieci anni per il Comune di Capannoli. Ieri mattina i bambini e le bambini della frazione che domina le colline dell’alta Valdera hanno potuto scoprire come è cambiata la loro scuola e in particolare le nuove aule laboratorio che andranno ad arricchire la didattica del tempo pieno.

"Una giornata importante per Santo Pietro – ha detto la sindaca Arianna Cecchini – siamo alla terza scuola rinnovata su 4 e nella quarta (le medie) ci sono già i lavori in corso. Questo è un motivo di grande orgoglio, oggi rivendichiamo l’impegno che questa amministrazione ha messo nel patrimonio scolastico. Qui sono stati impiegati 900 mila euro, di cui 400 ottenuti grazie a un mutuo il resto intercettando bandi e finanziamenti. A dimostrazione che in questi anni siamo riusciti a intercettare e a ottenere le risorse necessarie per investire nella scuola e quindi nel futuro della nostra comunità". È una sorta di record, quello di Capannoli. In 10 anni è stata realizzata la nuova scuola dell’infanzia intitolata a Rita Levi Montalcini e la nuova scuola primaria Rodari e infine ieri è stato tagliato il nastro per l’ampliamento della Carducci a Santo Pietro. Intanto sono iniziati i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria Alighieri. Al poeta e premio nobel Carducci è intitolata la scuola di Santo Pietro ed è proprio alla sua celebre poesia San Martino che si ispirano i disegni lungo il muro che separa l’edificio dalla strada. "Ci sono state diverse criticità da superare – ha spiegatola vicesindaca Simona Giuntini – dovute soprattutto alla pandemia e alle sue conseguenze. Ma oggi è un giorno di festa per Santo Pietro e per tutta la comunità. Grazie a chi ha lavorato a questo progetto, alle insegnanti e al personale della scuola, alle famiglie per la pazienza dell’attesa".

Nello specifico l’ala nuova ospiterà la sala insegnanti e tre aule per i laboratori. É stato ampliato lo spazio esterno ed eliminata la scala centrale, realizzato un orto didattico e piantati alberi da frutto, installato un biocomposter e ottimizzati gli spazi interni. Uno dei finanziamenti maggiori è arrivato per l’adeguamento energetico oltre 200 mila euro per sostituire gli infissi e i serramenti e installare un impianto fotovoltaico di circa 10kw sul tetto, per renderla praticamente autonoma. Adesso a Santo Pietro sembrano lontani i tempi in cui questa scuola era a rischio chiusura per numeri di iscritti. "Quando tagli il nastro di una scuola è sempre un’emozione, ma quando la scuola è quella dove hai studiato da bambina è ancora più grande! – ha detto l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini –. Sono tanto felice per le bambine e i bambini del mio paese, che ora hanno una scuola più grande e più bella. La scuola è motore di emancipazione sociale dove la qualità degli spazi incide anche sulla qualità della didattica e per questo scuole belle, sicure, innovative, inclusive e sostenibili sono una priorità".