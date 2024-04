Taglio del bosco senza autorizzazione, scattano denuncia e multa

VOLTERRA

Scatta una denuncia per aver raso al suolo un ettaro di bosco senza uno straccio di autorizzazione. Un taglio boschivo illegittimo che è avvenuto nel territorio comunale di Volterra: un taglio di vegetazione che è stato eseguito in modo non conforme, con una superficie di bosco tagliato, ma non autorizzato di circa un ettaro, piste forestali non consentite e movimenti di terra che hanno interessato i corsi d’acqua. Ciò in palese contrasto alla normativa sulla tutela delle formazioni forestali di sponda, secondo quanto avrebbero accertato i carabinieri forestali del gruppo di Pisa, nell’ambito di una serie di controlli sulle utilizzazioni boschive in corso in tutto il territorio della provincia di Pisa. Un titolare di cariche di una ditta del comprensorio di Volterra avrebbe eseguito, stando la ricostruzioni e i controlli effettuati dai carabinieri forestali. Movimenti di terra che hanno probabilmente messo a rischio l’integrità ambientale di un sito che è considerato rilevante dal punto di vista forestale e i corsi d’acqua limitrofi. Il tutto si è configurato in violazione alle normative ambientali e paesaggistiche. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, sono state rilevate e contestate, inoltre, altre infrazioni amministrative che hanno comportato sanzioni dal valore di circa 1900 euro. Fermo restando un punto, ossia l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata durante il prosieguo del procedimento, dalle dirette autorità competenti.

Un mese fa, sempre i carabinieri, durante dei controlli in provincia avevano riscontrato in un allevamento un imponente sbancamento di terreno, che in parte aveva interessato una porzione di bosco, dell’estensione di quasi un ettaro e, verosimilmente, finalizzato a mutare destinazione al terreno. Nella stessa azienda, i militari avevano trovato fabbricati edificati in assenza di permesso a costruire.