Taglio abusivo di alberi In due finiscono nei guai

Piste forestali realizzate senza autorizzazioni e permessi e senza alcuna comunicazione alle competenti autorità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri forestali in una zona collinare del territorio comunale di Crespina Lorenzana. Le piste forestali sono viali interni ai boschi che vengono realizzati per due scopi principali.

Il primo è consentire l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio boschivo in caso di roghi. Le stesse strade sono importanti anche come tagliafuoco. Infatti, proprio grazie a queste interruzioni della macchia boschiva, eventuali incendi possono essere contenuti più facilmente. Le piste forestali sono anche importanti per il trasporto del legname dopo il taglio dei boschi. SI tratta di importanti realizzazioni ma che, prima di essere messere in atto, devono essere autorizzate dalle autorità competenti in materia.

E tra i compiti dei carabinieri forestali c’è anche quello di effettuare i controlli su queste e su tutte le altre boschive per la salvaguardia e tutela del territorio.

Proprio a seguito di servizi mirati i carabinieri della stazione carabinieri forestali di Pisa hanno scoperto, nei boschi delle colline di Crespina Lorenzana, "la presenza di piste forestali a servizio di un taglio boschivo, per asportare il legname tagliato con mezzi meccanici di grosse dimensioni, realizzate senza alcun titolo autorizzativo".

Secondo i carabinieri forestali, che su questa attività hanno inviato una nota divulgativa tramite il comando provinciale di Pisa, "l’intervento ha causato danneggiamento di ceppaie e ingente movimentazione di terra".

Per quanto rilevato sono stati denunciati all’autorità giudiziaria "il legale rappresentante e il direttore dei lavori della ditta boschiva e le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme forestali riscontrate".