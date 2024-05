Tà erotikà, all’origine i corpi erano legati tra loro

CASCIANA TERME

Domani alle 21 al teatro Verdi di Casciana Terme, la Compagnia toscana IF Prana presenta la performance Tà Erotikà, di e con Silvia Bennett e Caterina Simonelli. In origine i corpi erano legati tra loro, gli esseri avevano quattro gambe e quattro braccia, e un pensiero comune, potente e libero, nessuna divergenza. Ma poi Zeus per divertimento o paura, li divise e li fece vagare nel mondo, lontani, impauriti e soli, alla ricerca della propria metà. Amore così divenne il tramite fra gli umani e il di divino e faceva di nuovo di due uno.

La compagnia da anni si distingue per essere tra le realtà toscane più eclettiche e produttive. In questo speciale allestimento, pubblico ed artiste vivranno assieme le emozioni a pochi centimetri di distanza. L’Associazione IF Prana nasce nel 2011, con l’intento di promuovere cultura attraverso la messa in scena di spettacoli e l’organizzazione di attività formative. Nel 2012 nasce il progetto Teatro Futuribile Versilia, modello innovativo di gestione di uno spazio pubblico. Dal 2016 è Compagnia finanziata e riconosciuta dalla Regione Toscana. E nel 2022 ha ricevuto sempre da Regione Toscana un finanziamento per l’organizzazione di Festival di spettacolo dal vivo.