Sviluppo green Ecco la sfida

L’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni, ha fatto visita all’azienda McPhy Energy Italia di San Miniato Basso, gruppo i leader sul mercato delle apparecchiature di produzione e distribuzione dell’idrogeno a emissioni zero, con centri di sviluppo, in Francia, Germania e Italia. Ad accompagnare l’assessore sono stati il sindaco Simone Giglioli, l’assessore alle attività produttive Elisa Montanelli, l’assessore all’ambiente Marzia Fattori e Vittorio Gabbanini, consigliere del presidente Giani. "A San Miniato McPhy Energy Italia realizza elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, da fonti energetiche rinnovabili, prefiggendosi come scopo quello di incrementare il passaggio alla green economy attraverso le applicazioni che questi elettrolizzatori rendono possibili". ha spiegato Marco Luccioli Ceo di McPhy Energy Italia. "L’obiettivo della neutralità carbonica richiede di lavorare ad una profonda decarbonizzazione in tutti i settori dell’economia ed è nella sfida della transizione energetica che la Toscana punta anche sulla diffusione dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili" ha detto Monni.