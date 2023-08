"Svilito il ruolo del consiglio"

Manola Guazzini, capogruppo di Cambiamenti, prende spunto dalla mancata nomina del garante dei disabili del Comune di San Miniato "perché la maggioranza si è arroccata su quella tra le due candidature (la terza era stata esclusa per conflitto di interessi, Ndr) che aveva requisiti palesemente inferiori", per entrare nel merito del ruolo del consiglio comunale. Le minoranze hanno chiesto di scegliere il garante con votazione segreta, ma la maggioranza è andata avanti per la sua strada e le opposizioni sono uscite dall’aula. "Quando il segretario ha constatato che non c’era il numero legale – dice ancora Guazzini – alcune votazioni erano nulle. Il denominatore comune è che si vorrebbe ridurre il consiglio comunale a puro palcoscenico che prende atto delle decisioni della giunta. L’approvazione del bilancio preventivo viene ridotta a una sceneggiata formale; e perfino su un atto che inciderà sul Comune per i prossimi decenni, il nuovo piano strutturale, il consiglio è mai stato coinvolto".

Ma il consiglio ha dei poteri costituzionalmente definiti, e anche se essi non vengono mai difesi da un presidente addomesticato alla maggioranza quanto più non si potrebbe – conclude Guazzini – quando si tira troppo la corda succede come per la scelta del garante".