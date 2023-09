Sversamenti al cimitero: "Il Comune è parte lesa. Chi ha sbagliato pagherà"

Alle accuse mosse da alcuni cittadini e da alcuni gruppi di minoranza al Comune di Ponsacco per i cattivi odori e per gli sversamenti che fuoriescono da alcuni loculi del cimitero comunale, ecco la replica dell’amministrazione comunale ponsacchina. "Questa amministrazione – è la risposta a chi chiede interventi urgenti e risolutivi – ha sempre tenuto a garantire un adeguato livello qualitativo del cimitero, sia in termini di servizi che di manutenzioni, perché consapevoli della sacralità di questo luogo. Proprio per questo le nostre gare di affidamento del servizio sono state sempre improntate sul miglior progetto e mai sul massimo ribasso dei costi. La verità è che la scelta di impiantare loculi in vetroresina nasce dall’esigenza di utilizzare materiali flessibili e più veloci da installare che garantissero però la medesima affidabilità di quelli tradizionali". E ancora.

"Ricordiamo che ad oggi sono migliaia i loculi in vetroresina installati in tutta Italia e non ci risulta che altrove abbiano avuto analoghi problemi – dicono –. Oltretutto sono centinaia i loculi in vetroresina installati in varie parti del nostro cimitero comunale, e tuttavia gli sversamenti, si sono concentrati al 99% all’interno del medesimo lotto. Al momento i nostri tecnici e quelli della ditta fornitrice sono al lavoro per identificare le cause di tali disservizi, ma di sicuro è da escludere che il problema sia da attribuire al materiale usato, piuttosto a un difetto di produzione". Ed infine.

"L’amministrazione è chiaramente parte lesa e i costi di sostituzione e ripristino dei loculi difettosi, al momento 6 e non 10 come erroneamente riportato, sono stati messi a carico dei fornitori. Ci teniamo a precisare che l’ente ha acquistato prodotti certificati e rispettosi di tutti gli standard qualitativi previsti dalla normativa ed è chiaro che chi ha sbagliato pagherà. Al momento il gestore ci conferma che non sono presenti sversamenti, in ragione di ciò il cattivo odore dovrebbe attenuarsi e nel giro di qualche settimana sparire del tutto. Stiamo comunque monitorando la situazione con grande attenzione e l’obbiettivo è quello di arrivare a sostituire tutti i loculi che potrebbero essere difettosi. Siamo profondamente dispiaciuti per ciò che è accaduto e per i disservizi procurati, in particolare vogliamo ribadire le nostre più sentite scuse ai familiari dei defunti coinvolti che sappiamo aver sofferto per quanto successo".