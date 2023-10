Suor Silvana sottosegretario Apsa. Laurea Unipi e master Sant’Anna. Ora guida la ’banca centrale’ vaticana

C’è una laurea in Unipi e un master della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel curriculum della prima donna donna sottosegretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa). Nominata da papa Francesco, suor Silvana Piro, era finora Economa generale del suo Istituto religioso. Nata il 6 novembre 1972 a Torre del Greco, in Provincia di Napoli, dopo la Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa, ha ottenuto un Master post lauream in Management dell’innovazione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nel 2008 ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana a Roma. Il 7 dicembre 2009 ha emesso la Professione Perpetua nella Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino. Dal 2008 al 2012 ha collaborato con la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Dal 2012 è Economa Generale del suo Istituto Religioso. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha una funzione analoga a quella di una “banca centrale”. Fino ai primi anni Dieci del 2000, l’Apsa elargiva anche delle pensioni e aveva dei conti registrati, ma sono stati chiusi per meglio aderire agli standard internazionali.

La struttura attuale del dicastero risale al 2017, e prevede un presidente, un segretario, un sotto-segretario, un dirigente per il Controllo di Gestione. Articolato in 13 uffici e servizi, l’Apsa ha in ruolo un organico di circa 95 persone in ruolo, cui si aggiungono una decina di collaboratori a tempo determinato. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato, l’Apsa possiede e gestisce diversi immobili. Sono 4.072 in Italia, che coprono una superficie commerciale di circa 1,47 milioni di metri quadri.