Suor Grazia. Mezzo secolo da religiosa Una festa celebrativa per i 50 anni di vita religiosa di suor Grazia Grasso, con la partecipazione del vescovo Paccosi. Suor Grazia è stata elogiata come punto di riferimento per la comunità di Pino e per le generazioni da lei formate come educatrice nell'asilo parrocchiale.