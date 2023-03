"Suonerà per gli angeli" Mare di lacrime per Andrea La sua batteria all’ingresso

di Sarah Esposito

"Ci immaginiamo Andrea suonare in un concerto senza fine, quello degli angeli e dei santi, con la sua chitarra e la sua batteria". Con queste parole don Piero Dini ha salutato Andrea Lanini, morto mercoledì in un tragico incidente stradale sulla provinciale Vicarese, nel comune di San Giuliano Terme. Sulle panche del Duomo, ieri pomeriggio, i familiari, gli amici di sempre e i tantissimi studenti che dal maestro hanno appreso non solo a leggere lo spartito ma ad amare la musica. Così come ha sempre fatto lui. È un abbraccio carico di affetto quello che ieri si è stretto attorno alla famiglia, per una morte che ha ammutolito l’intera cittadina di Pontedera. L’assenza di parole torna più volte anche durante l’omelia di don Dini.

"Vi confesso che non so cosa dire – ha detto dall’altare – le mie parole le sento vuote e senza senso. Di fronte a una morte così improvvisa i perché si moltiplicano e gli interrogativi sono infiniti. La morte è sempre un mistero così come lo è la nostra vita". La musica è stata la grande protagonista del giorno dell’addio ad Andrea.

Sotto il colonnato del duomo c’è la sua batteria, ai piedi dell’altare i colleghi e gli studenti dell’Accademia Musicale Pontedera che durante e al termine della funzione religiosa hanno dedicato ad Andrea alcuni brani insieme alla Filarmonica Volere è Potere. La voce al microfono è quella della soprano Maria Cioppi, inconfondibile nell’Ave Maria di Gounod. Prima dell’uscita dalla chiesa, Eugenio Leone ha letto la preghiera del vespista, ricordando l’altra grande passione di Andrea: quella per le due ruote. Sono le note di Hey Jude dei Beatles, il suo brano preferito, a risuonare alla fine della messa. È un’onda di emozione che attraversa tutto il piazzale, fa battere le mani a tempo, fa suonare le bacchette della chitarra dei giovani musicisti e fa commuovere. Tutti. Chi conosceva Andrea da sempre e chi appena.

Tutti coloro che in questi 50 anni hanno incrociato almeno una volta il suo sorriso. Gli amici del Vespa Club hanno scortato il carro funebre per l’ultimo giro in città, dal duomo al museo Piaggio per poi lasciare che proseguisse verso il forno crematorio di Livorno. Il saluto ad Andrea è il pianto di un’intera città che lo ricorderà come musicista, insegnante, giornalista e scrittore. Appassionato della cultura e della vita.