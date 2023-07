"Sull’ospedale Santi ha perso un’occasione"

VOLTERRA

"ll sindaco Giacomo Santi ha trasformato il consiglio comunale aperto sull’ospedale in un dibattito locale, isolando ancora di più Volterra e l’Alta Valdicecina su un tema così importante come la salute. Come liste civiche lo avevamo capito da settimane che avrebbe fatto di tutto per evitare il confronto con la Regione". Dopo l’assise sulla sanità, intrisa di accuse, dello scorso venerdì, la Coalizione Civica prosegue nel suo duro attacco al primo cittadino. Insomma, l’assenza della Regione al consiglio comunale aperto è da imputare a Santi. "Un’altra occasione persa, perché tutta la zona avrebbe potuto fare sentire la propria voce a chi ha facoltà di compiere scelte sull’ospedale. Invece Santi ha preferito convocare un consiglio aperto in una data nella quale sapeva non essere presenti né il presidente della Regione Eugenio Giani né l’assessore alla salute Simone Bezzini. Giani proprio questa settimana era stato invitato a Volterra, su altro tema che evidentemente per Santi è prioritario. Segno che Santi ha fatto di tutto per boicottare il consiglio, facendo partire in ritardo anche gli inviti. A differenza di Santi, abbiamo apprezzato le prese di posizione delle altre amministrazioni dell’Alta Valdicecina". C’è poi la questione dei 32 milioni di euro. Ed è altro terreno di scontro. "Aggiungiamo, in risposta ai tecnici, che parlare di 32 milioni è fumo negli occhi ai cittadini – attacca la Coalizione – intanto riguardano solo interventi futuribili, da finanziare e solo sulle strutture, mentre serve personale medico. Inoltre la Rems, qui contata, è finanziata da molti anni. Santi non è capace di fare né il presidente della consulta sanità, ma nemmeno il sindaco".