Pasquetta in cammino, sulle tracce degli etruschi da Lorenzana a Crespina, fino a Lari. "Nell’attesa che gli ultimi 3 Comuni su 14 approvino il tracciato, permettendo al progetto "Cammino d’Etruria Pisa-Volterra" finalmente di decollare – raccontano gli ideatori del percorso – il Comune di Crespina Lorenzana organizza per il 10 aprile, in collaborazione con i volontari dell’associazione Odeporica Ets, una bella camminata da Lorenzana a Crespina e a Lari con l’intervento di guide ed esperti locali che aiuteranno i partecipanti a interpretare il passato, il presente e il futuro. Un modo per scoprire la storia camminando e dimostrare così alle amministrazione "ritardatarie" che il percorso esiste già e c’è molta gente pronta a percorrerlo".