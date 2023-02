Sul palco nel segno di Filumena Marturano

TERRICCIOLA

Franco Di Corcia jr è Filumena Marturano. Sabato 11 febbraio, ore 21, va in scena al teatro "Di Vino" di Terricciola un omaggio al mito moderno dell’eroina eduardiana per eccellenza. Si chiama "Io Filume’" ed è il titolo del momento teatrale di e con Franco Di Corcia jr, produzione di punta del Teatro di Bo’ che mette in scena l’incontro-scontro tra lo stesso Franco e Filumena Marturano. Sul palco si assiste al racconto di una doppia storia che lentamente si uniscono fino a fondersi. La storia di Franco. La storia di un uomo. La storia di un artista. La storia del Teatro che si fa. Un racconto personale che fa rivivere il personaggio nato dalla poesia di De Filippo in una veste contemporanea.

Nato in Svizzera da giovani genitori meridionali e spedito di nascosto dentro a una valigia dai propri nonni a Salerno, fin da piccolo Franco si è sentito come una Filume’: non amata, non accettata, sacrifici non riconosciuti, con il nascosto desiderio di farsi conoscere, farsi voler bene, semplicemente per ciò che è. Dall’altra parte c’è la storia di una donna che in un racconto che riesce a superare ogni limite temporale si ribella ai pregiudizi, agli schemi per seguire i propri valori e finalmente uscire dalla gabbia della sua vita. Ad accompagnare la messa in scena ci sono le musiche originali dal vivo eseguite al pianoforte da Mattia Pagni. Lo spettacolo si arricchisce inoltre della consulenza scenica di Michelangelo Ricci, direttore del Teatro dell’Assedio e della Compagnia Ribolle. "Io Filume’" si inserisce nella Stagione Teatrale Teatro in del Di Vino di Terricciola, rassegna culturale ed artistica, curata dal Teatro di Bo’ in collaborazione con l’amministrazione comunale, nata dall’intento del sindaco Mirko Bini di ridare vita agli spazi del Teatro e rilanciare le iniziative culturali nel territorio. Dopo la replica terricciolese Io Filume’ continuerà il suo viaggio artistico nel mese di marzo, facendo tappa a Napoli nella Stagione del Teatro Tram. I biglietti sono acquistabili direttamente nella biglietteria del teatro la sera dello spettacolo oppure tramite la piattaforma VivaTicket. Tutte le informazioni sull’evento e sulla stagione sono disponibili al link www.teatrodibo.itterricciola. Per info e prenotazioni 351.5944009.