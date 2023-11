"Sul Conella serve un intervento complesso e costoso"

"Un sopralluogo sul Conella è già stato effettuato in seguito a un precedente esposto, alla presenza del vicesindaco Carlo Carli, del dottor Picerno del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno e della stessa signora Tocci, presidente del comitato di Acciaiolo – dice il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi rispondendo alla notizia di un secondo esposto – Furono rilevate problematiche relative al ristagno al di sotto del ponte dovute a problemi di pendenza del letto del torrente per la cui eliminazione è necessario un intervento estremamente complesso ed oneroso da parte del Consorzio". "L’amministrazione si sta prodigando per attivare tutte le necessarie procedure legate anche ai rimborsi a chi ha subito danni e alla modulista dedicata, che al momento non è esaustiva – conclude Lenzi – Una volta chiariti questi aspetti sarà indetta assemblea dedicata alla presenza degli enti competenti e le informazioni divulgate attraverso i canali ufficiali dell’ente".