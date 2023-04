"Sul colle più alto" Il libro di Valdo Spini

Una penna d’epesrienza quella di Valdo Spini che in un libro rievoca le figure che si sono succedute come capi dello Stato da De Gasperi a Mattarella ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica rappresentativa più alta della Repubblica. Sono quattordici vicende che fanno quasi tutte storia a sé perché presentano svolgimenti molto diversi tra loro, a seconda degli anni, dei protagonisti e del contesto politico. Sabato prossimo alle 16 Valdo Spini sarà nella del consiglio comunale di San Miniato per presentare il libro "Sul Colle più alto", alla presenza del sindaco Simone Giglioli, del professore emerito Mario Caciagli e del senatore Dario Parrini. Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, è arrivato ai piani alti della politica italiana, ricprendo il ruolo di ministro dell’ambiente nei governi Amato e Ciampi. Nella sua Firenze è stato anche assessore alla cultura prima di iniziare un lungo impegno in Parlamento della file del partito socialista.